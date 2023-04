Juve: Paredes litiga con Allegri, che scontro nello spogliatoio! (Di martedì 11 aprile 2023) Pasquetta a nervi tesi in casa Juventus. Leandro Paredes ha litigato con Massimiliano Allegri. Dopo l'allenamento di ieri alla Continassa... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Pasquetta a nervi tesi in casantus. Leandrohato con Massimiliano. Dopo l'allenamento di ieri alla Continassa...

