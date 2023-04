Juve Next Gen, occasione unica: dai big 3 di Allegri ai nuovi giovani, la Coppa Italia vale oro (Di martedì 11 aprile 2023) Non c'è solo un trofeo, in palio. C'è anche la possibilità di raggiungere direttamente i playoff e farlo come una... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Non c'è solo un trofeo, in palio. C'è anche la possibilità di raggiungere direttamente i playoff e farlo come una...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : I convocati per la finale di questa sera ???? #VicenzaJuveNG ?? - sportli26181512 : Juve Next Gen, occasione unica: dai big 3 di Allegri ai nuovi giovani, la Coppa Italia vale oro: Non c'è solo un tr… - cmdotcom : Juve Next Gen, occasione unica: dai big 3 di Allegri ai nuovi giovani, la Coppa Italia vale oro - infoitsport : Juve Next Gen, lo 'sciopero' dei tifosi del Vicenza - infoitsport : Next Gen: ecco perché la Juve, prima di Vicenza, ha già vinto -