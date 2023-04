Juve-Napoli, il club bianconero presenta ricorso contro la chiusura della curva (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – ricorso della Juventus contro la chiusura del primo anello della curva sud bianconera, dopo i cori razzisti nell’andata della semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Il provvedimento del giudice sportivo chiude il settore per la partita di campionato con il Napoli. Alla Continassa si attende la decisione definitiva in vista del big-match contro i partenopei, in programma all’Allianz Stadium il 23 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino –ntusladel primo anellosud bianconera, dopo i cori razzisti nell’andatasemifinale di Coppa Italia con l’Inter. Il provvedimento del giudice sportivo chiude il settore per la partita di campionato con il. Alla Continassa si attende la decisione definitiva in vista del big-matchi partenopei, in programma all’Allianz Stadium il 23 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Vogliamo uno Stadium pieno! ?? Vendita libera aperta per Juve-Napoli ?? - museodiemozioni : Napoli Juventus Coppa Uefa 1988/89 Vi faccio rivivere in 2,47 minuti cosa era il San Paolo di Napoli In sequenza… - DiegoDeLucaTwit : È comico: alle prime 3 posizioni ci sono #Napoli, #Lazio e #Roma, milanesi e #Juve fuori dal podio dopo 80 anni e… - sportli26181512 : #Juve, presentato il #ricorso per la curva chiusa contro il #Napoli: Dopo la decisione del Giudice Sportivo, i bian… - msgiusi : RT @juventusfc: Vogliamo uno Stadium pieno! ?? Vendita libera aperta per Juve-Napoli ?? -