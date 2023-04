Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - fanpage : L’allenamento di Pasquetta della Juventus si conclude con un acceso litigio tra Massimiliano Allegri e Leandro Pare… - infoitsport : Alta tensione Juve, lite Allegri-Paredes a Pasquetta - infoitsport : Sportmediaset - Paredes, la lite con Allegri mette la parola fine all'esperienza alla Juve - infoitsport : Juve, lite Paredes-Allegri: cos'è successo -

Confronto acceso tra il centrocampista argentino e l'allenatore bianconero (Foto Fotogramma)tra Leandro Paredes e Massimiliano Allegri nello spogliatoio della Juventus. La Gazzetta dello ......Il Milan gioca a perdere punti con le più piccole mentre lasappiamo cosa le è accaduto e ...- 'Mou vs Cassano Non voglio entrare nelle polemiche, rimango fuori. Leggo, ascolto e mi diverto. ...Il Milan gioca a perdere punti con le più piccole mentre lasappiamo cosa le è accaduto e ... Capello entra in punta di piedi nellatra Mourinho e Cassano : "Non voglio entrare nelle polemiche,...

Nervi tesi in casa Juve: Paredes perde le staffe. Che lite con Allegri! La Gazzetta dello Sport

Juventus, lite tra Allegri e Paredes: la decisione dell’argentino. A seguito dello scontro verbale, l’ex Roma ha deciso di non prendere parte al pranzo organizzato dalla Juve per le famiglie dei ...Calciomercato Roma, lite Paredes-Allegri: la Juventus ha scelto Frattesi Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, infatti, dopo l’ultimo allenamento Paredes ed Allegri si sarebbero resi ...