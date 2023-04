Juve | cosa c’è dietro la lite Paredes-Allegri? Tutto svelato in diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo: 17 anni dopo Calciopoli l’inchiesta che ha coinvolto la Juve e sconvolto il calcio it… - museodiemozioni : Napoli Juventus Coppa Uefa 1988/89 Vi faccio rivivere in 2,47 minuti cosa era il San Paolo di Napoli In sequenza… - fcin1908it : Cori razzisti, da Nainggolan solidarietà a Lukaku e bordata alla Juve: 'Cosa ti aspettavi là?' - antomos5589 : RT @reportrai3: Cosa vedrete lunedì prossimo: 17 anni dopo Calciopoli l’inchiesta che ha coinvolto la Juve e sconvolto il calcio italiano.… - Jetro_71 : @LucaQuasimodo Si bravissimo hai detto la cosa giusta!!! Guardiamo la situazione di due anni da col Covid19, ma mi… -

'Ciao ragazzi, mi raccomando, è un impegno storico per voi e per tutta la Juventus: ricordatevi che vincere non è importante, è l'unicache conta. Fino alla fine '.Il Milan gioca a perdere punti con le più piccole mentre lasappiamole è accaduto e quindi questo va a favore delle due romane che hanno fatto veramente un ottimo lavoro'. L'ha sorpresa ...... 2023 Allegri le partite contro sarri le gioca sempre nello stesso modo (e spesso con esito positivo) ieri nel primo tempo è mancato ciò che contraddistingue questale ripartenza veloci in ...

Juve, la vergogna di Rabiot: cosa c'è dietro Calciomercato.com

In attesa di sapere come, ma soprattutto cosa sarà il prossimo videogioco ufficiale siamo ... "In Italia abbiamo un ottimo rapporto con la Serie A e con la Juventus, che è il team più seguito del ...Juventus Next Gen Bonucci. Bonucci suona la carica: “Vincere è l’unica cosa che conta!”. La causa che riguarda la Next Gen compatta il mondo bianconero, i messaggi di incoraggiamento stanno arrivando ...