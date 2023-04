Juve | Cagni | «La squadra al completo se la gioca con tutti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Luigiha parlato in esclusiva antusnews24.com. Di seguito le sue parole sui bianconeri dopo il ko con la Lazio e in vista del ritorno delle competizioni europee. Altro ko in un big match in trasferta: ladi Allegri può e deve osare di più?«Lantus è in questa situazione, in questo momento e non solo da adesso, perché non ha mai avuto la formazione al. Quindi secondo me sta già facendo qualcosa di eccezionale visto il -15 e tutto quello che ha passato nel corso della stagione». Che idea si è fatto sulla crisi di Vlahovic? Non è il campione che lasi aspettava o sta mancando l’assistenza della?«Il discorso Vlahovic dipende anche da questo, dal fatto che lanon è mai al. ...