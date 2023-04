(Di martedì 11 aprile 2023) Non è stata una stagione positiva per il Liverpool. I Reds occupano l'ottavo posto in classifica, con un ritardo di dodici punti rispetto al quarto posto. Si prevede una Champions League senza la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - sportli26181512 : Juve, arriva la decisione di #Klopp sul futuro di #Arthur: Il centrocampista attualmente è in forza al #Liverpool i… - infoitsport : Juve Next Gen: verso la finale arriva il messaggio di Fagioli - ninersmessimale : @kravotz Io non sono obiettivo. Ci vorrebbe il marziano di Flaiano: arriva sulla Terra e osserva il rendimento dei… - JMCLuigi : @FinoAllaFine___ Come mi sento io. Arriva a farmi schifo qualsiasi cosa riguardi la Juve. -

Non è stata una stagione positiva per il Liverpool. I Reds occupano l'ottavo posto in classifica, con un ritardo di dodici punti rispetto al quarto posto. Si prevede una Champions League senza la ...La Roma ci mette un po', maa dama. E non poteva essere altrimenti: segnano Wijnaldum di testa (su una pennellata di ... sempre più padrona della seconda piazza (esclusa per via della ...La notiziada Sky Sport che ricorda come l'inibizione sia conseguenza della sanzione ... Il 19 aprile il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato dallae da tutti ...

Juve, arriva la decisione di Klopp sul futuro di Arthur Corriere dello Sport

Juventus-Sporting: le quote Come detto, le quote parlano bianconero. Ma i valori sono alti. Il segno 1 arriva a 1.85 su Novibet, Planetwin365 e Sisal e solo su Sportbet scende sotto quota 1.80 (1.79).Se arriva in finale di Champions va via: pazza idea dell’allenatore Proprio Simone Inzaghi, che quest’anno ha già vinto una Supercoppa e che potrebbe aggiudicarsi persino la Coppa Italia, oltre che ...