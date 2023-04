Juve | Allegri - Paredes | la lite nello spogliatoio dopo l' allenamento | i compagni intervengono

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - Paolo_Bargiggia : Un allenatore che rappresenta l'Anti Calcio...Ma vi stupite anche? @juventusfc #Allegri - tuttosport : ?? Juve, Pasquetta di squadra ?? asado, Pogba padrone di casa, Allegri cestista - andrea81217 : RT @saltandpepper90: CONFIRMED ?? Confermato che Juve ha mercato fermo in attesa sentenze ?? Confermato che Allegri saldo a meno di clamor… - andrea81217 : RT @saltandpepper90: CLAMOROSO ?? According to Salt&Pepper su precisa richiesta della società (vendere ma non svendere) Allegri avrebbe a… -

La lite- Paredes. E che non si sarebbe placata davanti ai compagni, che avrebbero assistito alla crescente tensione tra l'allenatore e il giocatore ex PSG , il quale evidentemente non solo ...Commenta per primo Pasquetta a nervi tesi in casa Juventus. Leandro Paredes ha litigato con Massimiliano. Dopo l'allenamento di ieri alla Continassa il centrocampista argentino ha sbottato contro l'allenatore, rinfacciandogli anche lo scarso impiego degli ultimi mesi. Sempre secondo la Gazzetta ...Per la Juventus sono in arrivo importanti appuntamenti in questo mese di aprile che potrebbero decidere la stagione. La lite che non ti aspetti. La formazione allenata da Massimilianosi trova impegnata su tre fronti. Il campionato, in primis, dove si sta cercando di Agguantare un piazzamento utile per la zona Champions. Ma non bisogna nemmeno dimenticare Coppa Italia ed ...

Nervi tesi in casa Juve: Paredes perde le staffe. Che lite con Allegri! La Gazzetta dello Sport

Per il match Massimiliano Allegri potrebbe non avere a disposizione Dusan Vlahovic ... problema muscolare subito prima del match di campionato contro la Sampdoria. La Juventus dovrebbe schierarsi con ...La lite tra i due è avvenuta in campo, dopo l'allenamento aperto al pubblico. Momenti di grande tensione. Tensione in casa Juventus nel giorno di Pasquetta, vi è stata una lite tra Paredes e Allegri.