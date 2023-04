Julia Elle e la vera storia di Disperatamente Mamma: «Ho tradito i miei followers perché non avevo altra scelta» (Di martedì 11 aprile 2023) Julia Elle ha 34 anni e tre figli. Ha pubblicato cinque libri con Mondadori dopo la sua web serie “Disperatamente Mamma”. Un fatturato di 400 mila euro che però è a rischio. perché l’ex compagno Paolo Paone ha scritto su Instagram che la sua narrazione è del tutto falsa. perché, dice, il secondo figlio che ha avuto Julia Elle non è suo. E, aggiunge, in più lei non gli fa più vedere sua figlia. Julia ha risposto in un video che Paone ha usato violenza nei suoi confronti. Addirittura le avrebbe puntato un coltello alla gola. Ma i followers non le credono. Oggi in un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera lei si difende. Lo fa prima di tutto mostrando i messaggi di Paone su Whatsapp: «Muori», ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023)ha 34 anni e tre figli. Ha pubblicato cinque libri con Mondadori dopo la sua web serie “”. Un fatturato di 400 mila euro che però è a rischio.l’ex compagno Paolo Paone ha scritto su Instagram che la sua narrazione è del tutto falsa., dice, il secondo figlio che ha avutonon è suo. E, aggiunge, in più lei non gli fa più vedere sua figlia.ha risposto in un video che Paone ha usato violenza nei suoi confronti. Addirittura le avrebbe puntato un coltello alla gola. Ma inon le credono. Oggi in un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera lei si difende. Lo fa prima di tutto mostrando i messaggi di Paone su Whatsapp: «Muori», ...

