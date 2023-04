Julia Elle di Disperatamente mamma e la sua verità sull’ex Paolo: ‘Mi diceva: se mi lasci devi ridarmi i soldi’ (Di martedì 11 aprile 2023) Lo scorso novembre, come si ricorderà, Julia Elle era finita al centro della cronaca social per aver mentito al proprio, vasto pubblico della rete – la donna, infatti, è una nota influencer nonché l’autrice di Disperatamente mamma – sul suo passato e sulla paternità del secondo figlio Chris. Bugie sulle quali la donna ha costruito la propria identità social e scritto anche due libri editi da Mondadori. L’accusa all’ex compagno, Paolo Paone, le ha causato – tra le altre cose – la perdita di numerosi follower ma oggi, in un’intervista al Corriere, l’influencer svela alcuni particolari in merito alla vicenda che l’ha vista protagonista. Disperatamente mamma, cosa sta succedendo con l’ex Paolo Paone: figli e ultime news. Bufera su Twitter La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Lo scorso novembre, come si ricorderà,era finita al centro della cronaca social per aver mentito al proprio, vasto pubblico della rete – la donna, infatti, è una nota influencer nonché l’autrice di– sul suo passato e sulla paternità del secondo figlio Chris. Bugie sulle quali la donna ha costruito la propria identità social e scritto anche due libri editi da Mondadori. L’accusa all’ex compagno,Paone, le ha causato – tra le altre cose – la perdita di numerosi follower ma oggi, in un’intervista al Corriere, l’influencer svela alcuni particolari in merito alla vicenda che l’ha vista protagonista., cosa sta succedendo con l’exPaone: figli e ultime news. Bufera su Twitter La ...

