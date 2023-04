Jet cinesi su Taiwan con munizioni vere | le parole di Macron diventano un caso

(Di martedì 11 aprile 2023) Pechino accusa gli Usa per una nave a 1500 chilometri di distanza. Il portavoce Shi Yi avverte: «Truppe pronte a combattere in qualsiasi momento»

- In una imponente operazione la Cina ha utilizzato 11 navi da guerra e 70 caccia da combattimento con munizioni ...... in azione 71 navi e 9 aerei Secondo giorno di manovreper simulare l'accerchiamento di ...la portaerei cinese Shandong schierata nelle manovre anti Taiwan La Cina ha riferito che i suoida ...Sono 70 gli aerei e 11 le navi da guerrarilevati dalle forze armate di Taiwan intorno all'isola nelle ultime 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia): lo ha riferito il ministero della Difesa di Taipei, nel terzo e ultimo giorno ...

Il ministero della difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato fino alle 11 locali (le 5 in Italia) un totale di 26 jet militari e nove navi da guerra cinesi intorno all’isola. La notizia arriva all ...il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese ha annunciato un "pattugliamento di prontezza al combattimento", con manovre nello Stretto di Taiwan che hanno coinvolto 12 ...