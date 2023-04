Jeremy Renner, prima apparizione in tv dopo incidente – Video (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – prima apparizione in tv per Jeremy Renner dopo il grave incidente con lo spazzaneve avvenuto a Capodanno. L’attore americano, famoso per il personaggio Occhio di Falco nella serie di film Marvel ‘The Avengers’, è stato ospite del late-night show ‘Jimmy Kimmel Live!’. A riportarlo è ‘Variety’, che spiega il motivo per cui Renner si trovasse in studio: la presentazione della serie ‘Rennervations’ di Disney+. L’attore ha camminato fino alla sua poltrona con un bastone ed è stato accolto da una standing ovation del pubblico. Renner ha raccontato in un’intervista recente alla Abc News la dinamica dell’incidente avvenuto a Capodanno. Lui e suo nipote Alex, 27enne, stavano cercando di tirare fuori dalla ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) –in tv peril gravecon lo spazzaneve avvenuto a Capodanno. L’attore americano, famoso per il personaggio Occhio di Falco nella serie di film Marvel ‘The Avengers’, è stato ospite del late-night show ‘Jimmy Kimmel Live!’. A riportarlo è ‘Variety’, che spiega il motivo per cuisi trovasse in studio: la presentazione della serie ‘vations’ di Disney+. L’attore ha camminato fino alla sua poltrona con un bastone ed è stato accolto da una standing ovation del pubblico.ha raccontato in un’intervista recente alla Abc News la dinamica dell’avvenuto a Capodanno. Lui e suo nipote Alex, 27enne, stavano cercando di tirare fuori dalla ...

