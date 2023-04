Jeremy Renner ospite al Jimmy Kimmel live | il videomessaggio di Paul Rudd

(Di martedì 11 aprile 2023)è statodell'ultima puntata del, l'attore ha svelato il divertenteinviatogli daè statodeldove ha mostrato il divertentedi. L'attore, in via di ripresa dopo il terribile incidente con lo spazzaneve dello scorso gennaio, è entrato nello studio del talk show aiutandosi con un bastone ed accennando qualche passo di ballo, prima di sedersi per essere intervistato.ha presentato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggisettimanale : Jeremy #Renner, prima apparizione post operazione (con bastone). - badtasteit : Mentre era ricoverato in ospedale. #JeremyRenner è stato più volte visitato dall'amico e collega #PaulRudd - SkyTG24 : Jeremy Renner ospite al Jimmy Kimmel Live! dopo l'incidente con lo spalaneve - SkyTG24 : Jeremy Renner ospite al Jimmy Kimmel Live! dopo l'incidente con lo spalaneve - BeastNoahArk : Se Jeremy Renner avesse avuto lo stesso incidente 100 anni orsono, sarebbe morto per complicanze varie. Grazie al… -

è stato ospite del Jimmy Kimmel live dove ha mostrato il divertente videomessaggio di Paul Rudd. L'attore, in via di ripresa dopo il terribile incidente con lo spazzaneve dello scorso ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Accolto dalla standing ovation del pubblico del Jimmy Kimmel Live! , lunedì seraha raggiunto il palco del talk show con l'aiuto di un bastone e, prima di accomodarsi nella sua postazione, ha improvvisato una piccola danza. Il conduttore Jimmy Kimmel ha quindi ...A più di tre mesi di distanza dal terribile incidente con lo spazzaneve che gli è quasi costato la vita,sta rilasciando le prime interviste ora che le sue condizioni fisiche glielo permettono. Nel corso dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, dove era presente come ospite, l'attore ha ...

Jeremy Renner in scooter nel parco divertimenti dopo l'incidente con lo spalaneve Sky Tg24

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...Jeremy Renner è stato ospite dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel live, l'attore ha svelato il divertente videomessaggio inviatogli da Paul Rudd Jeremy Renner è stato ospite del Jimmy Kimmel live dove ...