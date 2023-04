James Gunn | Ecco come le star dell' MCU mi hanno salvato dopo il licenziamento da Disney

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia 3: James Gunn descrive il simpatico alieno Blurp - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn racconta come il cast lo abbia 'salvato' dopo il licenziamento… - badtasteit : Il regista era stato licenziato dalla Disney nel luglio 2018 e poi reintegrato otto mesi dopo. - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn commenta le teorie dei fan sulla morte di Rocket - marvelcinemaita : ‘Guardiani della Galassia Vol. 3’ racconterà le origini di Rocket e chiuderà in modo emozionante la sua storia, sve… -

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà al cinema a inizio maggio ( GUARDA IL TRAILER ) ma, come è noto, ha rischiato di non essere realizzato da. Il regista era stato infatti licenziato dalla Disney nel luglio 2018 e poi reintegrato otto mesi dopo. In un'intervista con Empire , ha raccontato come sia stato il cast del film a '...Cresce l'attesa attorno a Superman: Legacy , primo film che segnerà il corso del nuovo DC Universe al cinema, e sarà scritto e diretto da. Il casting dei vari personaggi non è ancora iniziato, ma sono emersi nuovi rumor attorno alla possibile introduzione di un nuovo Lex Luthor , nemesi storica dell'uomo d'acciaio. A ...ha svelato il sostegno avuto dalle star dell'MCU quando la Disney lo licenziò , estromettendolo dalla regia di Guardiani della Galassia Vol. 3. La casa produttrice, circa un anno dopo, ...

Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn racconta come il cast lo abbia "salvato" dopo il licenziamento BadTaste.it Cinema

James Gunn parla di una serie prequel di Harley Quinn con protagonista Margot Robbie ambientata nel nuovo Universo DC, che segnerebbe il suo ritorno James Gunn commenta il ritorno di Margot Robbie in ...James Gunn torna a parlare de I Guardiani della Galassia Vol.3 a poche settimane dall’uscita nei cinema del terzo capitolo di una delle saghe più divertenti dell’intero MCU. In un’intervista con ...