(Di martedì 11 aprile 2023) Cosa c'è dietro alla presunta lite traSal non è chiaro, ma se si guardano i precedenti, le liti e le riappacificazioni, cheha avuto con altrie colleghi, un particolare salta all'occhio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PIETROLEPORE13 : @chicky_theo Non sono un fan di Fedez, anzi, ma devo dire che - ascoltando l’ep con rovazzi - manco me ne ero accorto che mancava luis -

... tra gli altri, Fabioe lo youtuber Awed). Dal 2014 al 2018 è stato giudice di X Factor , ... Non solo: è padrone di casa del podcast Muschio Selvaggio conSal e nel 2021 è stato ...... lasciando trapelare un ulteriore dettaglio sulla presunta lite tra Fedez eSal. "Il vile denaro...". Fedez vuota il sacco con l'ex amicoNell'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio , Fedez ha raccontato al co - conduttoreSal e all'ospite Fabiodi aver fatto un provino a Hollywood per Murder Mystery , il successo ...

J-Ax, Rovazzi, Luis Sal: ecco perché Fedez litiga con tutti i suoi amici ilGiornale.it

Una Jeep Wrangler è stata lasciata a prendere polvere per troppo tempo. Le innovazioni tecniche la resero molto più popolare, grazie ad un uso pensato per la quotidianità. Vi è quella a passo corto du ...Secondo Fabrizio Corona, oltre a l'ultimatum imposta dalla Ferragni, dietro all'allontanamento tra Fedez e Luis Sal ci sarebbe una questione economica ...