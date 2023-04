IW Rebellion 2023 – Preview (Di martedì 11 aprile 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, finalmente questa settimana ci sarà Rebellion, uno dei 4 PPV più importanti di Impact. Con Sacrifice si è avuto già un antipasto di quelle che sono le storyline per questo grande evento. Per ora i match annunciati sono 7 ma c’è ancora una puntata prima di Rebellion, quindi gli incontri potrebbero ancora aumentare. Scopriamo quali sono quelli annunciati finora. i i ONE ON ONE MATCH Kushida vs Steve Maclin for the IW World Championship Partiamo senza indugi da quello che sarà il match più importante della serata. No purtroppo non sarà Steve Maclin contro Josh Alexander, ma Steve Maclin contro Kushida. Purtroppo il campione canadese nell’ultima puntata di Impact ha reso vacante il titolo a causa di un infortunio al tricipite che lo costringerà a stare lontano dal ring per un po’ di tempo. Prima o poi il grande ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, finalmente questa settimana ci sarà, uno dei 4 PPV più importanti di Impact. Con Sacrifice si è avuto già un antipasto di quelle che sono le storyline per questo grande evento. Per ora i match annunciati sono 7 ma c’è ancora una puntata prima di, quindi gli incontri potrebbero ancora aumentare. Scopriamo quali sono quelli annunciati finora. i i ONE ON ONE MATCH Kushida vs Steve Maclin for the IW World Championship Partiamo senza indugi da quello che sarà il match più importante della serata. No purtroppo non sarà Steve Maclin contro Josh Alexander, ma Steve Maclin contro Kushida. Purtroppo il campione canadese nell’ultima puntata di Impact ha reso vacante il titolo a causa di un infortunio al tricipite che lo costringerà a stare lontano dal ring per un po’ di tempo. Prima o poi il grande ...

