Italia-Russia, ambasciatore Razov: "Io falco? Libertà parola ha limite" (Di martedì 11 aprile 2023) Intervista alla vigilia della sua partenza dopo quasi 10 anni a Roma: "Al mio successore auguro successi nel portare avanti le politiche del presidente Putin" "Io un falco? Sono un ardente sostenitore della Libertà di parola e di stampa, ma tutto ha un limite". Sergey Razov, ambasciatore russo in Italia da quasi dieci anni, prossimo a lasciare l'incarico ad Alexei Paramonov, replica così, in un'intervista all'Adnkronos, all'accusa di aver usato negli ultimi mesi toni troppo alti, contribuendo a deteriorare ulteriormente i rapporti tra Roma e Mosca. Rapporti che, ammette, "sono lontani dalla normalità" e per i quali auspica un ritorno agli "standard storici". E al suo successore a Villa Abamelek, atteso a breve, augura "successo nel portare avanti con coerenza le ...

