(Di martedì 11 aprile 2023) Il ct dellana Robertocontinua a guardare all’estero. Dopo aver portato in azzurro l’italo-argentino del Tigres Mateo Retegui, ora, secondo La, l’osservato speciale è Rayan, di proprietà del. Trequartista di 19 anni, il giocatore ha la cittadinanza algerina e francese, ma non è mai stato convocato da Deschamps. A quanto pare, uno dei due nonni del ragazzo è di origini pugliesi, così da poter sbloccare l’arrivo in azzurro di. Ildelha già collezionato quest’anno 32 presenze, mettendo a segno 4 gol. Ha firmato il primo contratto da professionista con il club francese nel 2019, appena compiuti i 16 anni. Questo è il terzo anno che gioca nele ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILOVEPACALCIO : Italia, Rayan Cherki nel mirino di Mancini: ecco chi è il 19enne che potrebbe vestire la maglia azzurra - Ilovepale… - napolista : Italia, Mancini vuole in Nazionale il talento del Lione Cherki (La Repubblica) Ha la cittadinanza algerina e franc… - fanpage : Dopo Retegui potrebbe vestire la maglia dell'Italia anche Cherki - PressReview99 : Rayan Cherki, Mancini cerca un nuovo oriundo: francese, algerino e anche (un po') italiano - la Repubblica… - Fantacalcio : Mancini a caccia di scommesse: un nuovo oriundo per la Nazionale -

...DEL LIONE Si tratta di un giocatore seguito attentamente da mezza Europa e che Roberto... pur essendo uno die migliori prospetti in circolazione, potrebbe arrivare inad un prezzo ...... Esperto di Geopolitica e Intelligence competitiva; e Valerio, Direttore del Rome Business ... In tale contesto, l'"immagine", o meglio, la percezione di un Paese come l'è da alcuni ...Riuscirà stavolta a convincerepresente in tribuna all'Olimpico tre giorni fa A Sarri importa poco: 'È bene che lo lascino a noi'. Per Mattia il discorso è diverso, perché alla maglia della ...

Zaccagni e un equivoco con la Nazionale che va risolto al più presto La Gazzetta dello Sport

Mia con un climax ascendente di emozioni e tensione drammatica, parte come una commedia incentrata su una famiglia di un ceto popolare dell’Eur, composta dal padre Sergio (Edoardo Leo), Valeria ...Nazionale italiana, un nuovo oriundo sul taccuino del ct Roberto Mancini. Rayan Cherky trequartista classe 2003 del Lione, potrebbe essere convocato per i prossimi impegni degli azzurri. Scopriamo chi ...