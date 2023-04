Italia-Colombia oggi | amichevole calcio femminile | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) Un test importante prima dei Mondiali., martedì 11 aprile, alle ore 16:30 si giocadiinallo stadio Tre Fontane di Roma. Un’occasione molto importante per le azzurre, da una parte per valutare il proprio stato di forma prima della rassegna iridata prevista in Nuova Zelanda tra luglio e agosto e dall’altro per riabbracciare il pubblico della Capitale vent’anni dopo l’ultima volta. Una partita che potrà offrire degli ottimi spunti di riflessioni al CT Milena Bertolini che, in questi ultimi giorni, ha lavorato su un gruppo allargato di giocatrici, chiamando a suo rapporto giovani talenti provenienti dall’under 19 e dell’under 23 ma anche tante veterane, tra cui spicca il ritorno di Sara Gama. La sfida tra ...