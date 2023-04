Italia-Colombia Femminile: probabili formazioni e diretta (Di martedì 11 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 16.30, allo stadio Tre Fontane di Roma, l’Italia di Milena Bertolini ospita la Colombia, nell’ultimo test amichevole prima dei mondiali estivi in Australia. Le Azzurre cercano risposte dopo un periodo tutt’altro che esaltante. Andiamo dunque a vedere le ultime sulle probabili formazioni e su dove vedere in diretta Italia-Colombia Femminile. Il momento dell’Italia Italia Femminile (Credit foto – Nazionale Femminile di calcio pagina Facebook)L’Italia è alla ricerca di se stessa. Gli ultimi impegni internazionali non hanno fatto che alimentare i dubbi di una squadra che non riesce in alcun modo a trovare il giusto bilanciamento. Quello odierno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 16.30, allo stadio Tre Fontane di Roma, l’di Milena Bertolini ospita la, nell’ultimo test amichevole prima dei mondiali estivi in Australia. Le Azzurre cercano risposte dopo un periodo tutt’altro che esaltante. Andiamo dunque a vedere le ultime sullee su dove vedere in. Il momento dell’(Credit foto – Nazionaledi calcio pagina Facebook)L’è alla ricerca di se stessa. Gli ultimi impegni internazionali non hanno fatto che alimentare i dubbi di una squadra che non riesce in alcun modo a trovare il giusto bilanciamento. Quello odierno ...

