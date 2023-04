Italia-Cina oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2023: orario, programma, streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Esordio subito da vincere per il Setterosa nel Girone B di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove l’Italia della pallanuoto femminile, guidata dal CT Carlo Silipo, inizierà il primo turno di qualificazione della World Cup oggi, martedì 11 aprile, alle ore 16.00 contro la Cina. Il torneo mette in palio due posti per i Mondiali 2024 di Doha: alla prima fase partecipano otto squadre divise in due gironi, con le prime due classificate di ciascun girone che avranno sin da subito un posto garantito nelle Final di Long Beach. Le altre avranno un’altra possibilità nel secondo turno di qualificazione. La diretta tv della partita Italia-Cina della World Cup di pallanuoto femminile non sarà fruibile, mentre la diretta ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Esordio subito da vincere per il Setterosa nel Girone B di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove l’della, guidata dal CT Carlo Silipo, inizierà il primo turno di qualificazione dellaCup, martedì 11 aprile, alle ore 16.00 contro la. Il torneo mette in palio due posti per i Mondiali 2024 di Doha: alla prima fase partecipano otto squadre divise in due gironi, con le prime due classificate di ciascun girone che avranno sin da subito un posto garantito nelle Final di Long Beach. Le altre avranno un’altra possibilità nel secondo turno di qualificazione. La diretta tv della partitadellaCup dinon sarà fruibile, mentre la diretta ...

