Israele, per fermare l'escalation serve uno sforzo diplomatico anche dei leader religiosi (Di martedì 11 aprile 2023) Si è temuto l'escalation di violenza nei luoghi santi di Gerusalemme durante il mese di Ramadan e infatti tutti gli sforzi per prevenire qualsiasi violenza sono falliti. Il livello di violenza sta aumentando di giorno in giorno tanto da essere percepita ormai come parte della vita quotidiana della città. Mentre gli sforzi diplomatici hanno cercato di contenere la situazione, la realtà che si vive nel territorio sta peggiorando, assumendo anche un nuovo tono che si avvicina a una guerra religiosa con dichiarazioni radicali e crescente aggressività Pessimisticamente, è difficile vedere una soluzione dall'esterno che abbia un impatto reale. Promesse, pressioni e impegni diplomatici sono attivi all'estero, ma non sulla scena del conflitto. Considerando la situazione i paesi arabi che hanno avviato un processo di pace con Israele potrebbero ...

