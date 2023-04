Isotta Fraschini, il giorno 1 di test a Vallelunga (Di martedì 11 aprile 2023) Come ci si attendeva , nella prima giornata di prove della Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione sul tracciato laziale di Vallelunga ci si è concentrati sullo sgrossare la vettura e raccogliere ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Come ci si attendeva , nella prima giornata di prove dellaTipo 6 LMH Competizione sul tracciato laziale dici si è concentrati sullo sgrossare la vettura e raccogliere ...

Come ci si attendeva , nella prima giornata di prove della Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione sul tracciato laziale di Vallelunga ci si è concentrati sullo sgrossare la vettura e raccogliere dati per proseguire lo sviluppo. La macchina nella mattinata ...