Isole Matsu | il Donbass di Taiwan Ma la Cina non è la Russia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Nove navi da guerra e 26 jet militari, intorno ava in scena la prova di forza della. Massicce operazioni militari che allarmano le autorità di Taipei e tengono il mondo con il fiato sospeso per il timore di un nuovo conflitto, dagli esiti imprevedibili. Incubo di notti primaverili che le nostre menti, a queste latitudini, tendono a scacciare sin troppo facilmente. Dopotutto, pensiamo, saremo di fronte all’ennesima operazione di facciata messa in piedi da Pechino, alla solita risposta a quelle che invengono considerate “provocazioni” americane, al classico copione di affermazioni infuocate incrociate. In fondo, tendiamo a osservare distrattamente quanto accade da quelle parti, luoghi così remoti e dai più altrettanto misconosciuti, come se fosse un déjà vu stile missili nordcoreani lanciati a ogni piè ...