Isola Dei Famosi: i 5 Vip bocciati da Mediaset (Di martedì 11 aprile 2023) Ancora polemiche circa i concorrenti de L’Isola Dei Famosi bocciati da Piersilvio Berlusconi Continuano i rumors circa i Vip e potenziali concorrenti de L’Isola Dei Fakosi bocciati da Mediaset. Se da una parte vengono ufficializzati i nomi dei volti noti già in gara, dall’altra vengono invece resi pubblici coloro che non sarebbero andati a genio a Piersilvio Berlusconi. A sganciare la bomba è Dagospia, che rivela senza troppi filtri nomi e cognomi di chi sarebbe stato bloccato ad un passo dalla riuscita delle trattative. Si tratta anzitutto di Gianmarco Onestini, personaggio televisivo e fratello del più famoso Luca (quest’ultimo ex tronista e gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip), che in passato ha partecipato a reality show in Spagna. E ancora Luca Di Carlo, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 aprile 2023) Ancora polemiche circa i concorrenti de L’Deida Piersilvio Berlusconi Continuano i rumors circa i Vip e potenziali concorrenti de L’Dei Fakosida. Se da una parte vengono ufficializzati i nomi dei volti noti già in gara, dall’altra vengono invece resi pubblici coloro che non sarebbero andati a genio a Piersilvio Berlusconi. A sganciare la bomba è Dagospia, che rivela senza troppi filtri nomi e cognomi di chi sarebbe stato bloccato ad un passo dalla riuscita delle trattative. Si tratta anzitutto di Gianmarco Onestini, personaggio televisivo e fratello del più famoso Luca (quest’ultimo ex tronista e gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip), che in passato ha partecipato a reality show in Spagna. E ancora Luca Di Carlo, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - fulvioromano82 : @il_Robespierre Alla domanda D è facile rispondere. L'isola dei famosi è nata per questo. Alle altre domande non s… - GossipItalia3 : Si è schierata, ecco per chi farà il tifo Ginevra Lamborghini in questa edizione dell'Isola dei Famosi… - TynEloy : RT @Santi661116: @Ciruzzo17181373 @uominiedonne O sei qualche amico di Armando o sei Armando Armando sogna da sempre il posto di Gianni c… -