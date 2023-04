Isola dei famosi, a poco dal via la decisione: perché questi concorrenti sono stati esclusi (Di martedì 11 aprile 2023) Isola dei famosi 2023, ci siamo quasi davvero. Una manciata di giorni e il pubblico di Canale 5 vedrà i naufraghi di questa edizione in Honduras, alle prese con fame, prove fisiche, mosquitos e alleanze. A proposito, nelle scorse ore sono stati ufficializzati i nomi dei vip pronti alla partenza: sono sedici concorrenti in totale. “Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie”, ha spiegato sui sedici naufraghi Ilary Blasi, che si prepara alla sua terza edizione al timone del reality show che debutterà lunedì prossimo, il 17 aprile 2023, in prima serata su Canale 5. Leggi anche: “Avete rotto, ora basta”. Isola dei famosi, prima della partenza scoppia il caso. Pessima notizia per Ilary ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023)dei2023, ci siamo quasi davvero. Una manciata di giorni e il pubblico di Canale 5 vedrà i naufraghi di questa edizione in Honduras, alle prese con fame, prove fisiche, mosquitos e alleanze. A proposito, nelle scorse oreufficializzati i nomi dei vip pronti alla partenza:sediciin totale. “Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie”, ha spiegato sui sedici naufraghi Ilary Blasi, che si prepara alla sua terza edizione al timone del reality show che debutterà lunedì prossimo, il 17 aprile 2023, in prima serata su Canale 5. Leggi anche: “Avete rotto, ora basta”.dei, prima della partenza scoppia il caso. Pessima notizia per Ilary ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - CiupiSupporterr : @AntoEsp0 Esatto, ho notato che questo a tutto reality è molto simile al GFVIP e all'isola dei famosi..intendo a li… - EremitaStefano : @ilpiccolog NON VIVE A CAGLIARI ?????????????????? PICCOLO G GIULIA BELLU E HELENE NARDINI INCORVASSI ALL ISOLA DEI FAMOSI -

"L'Isola dei famosi", svelato il cast completo: ci sono anche i Jalisse TGCOM L’isola dei famosi 2023, confermato il cast ufficiale: i Jalisse e Nathaly Caldonazzo tra i concorrenti Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione de “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi che vedrà la sua puntata di esordio lunedì 17 aprile su Canale 5. Finalmente è stato ... Isola dei Famosi: la lista nera dei 5 vip "bocciati" da Mediaset Mentre ieri venivano ufficializzati i nomi dei concorrenti ufficiali dell'Isola dei Famosi, Dagospia faceva invece nomi e cognomi di coloro che sarebbero stati silurati su volontà di Mediaset. Già nei ... Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione de “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi che vedrà la sua puntata di esordio lunedì 17 aprile su Canale 5. Finalmente è stato ...Mentre ieri venivano ufficializzati i nomi dei concorrenti ufficiali dell'Isola dei Famosi, Dagospia faceva invece nomi e cognomi di coloro che sarebbero stati silurati su volontà di Mediaset. Già nei ...