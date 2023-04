Isola dei Famosi 2023, ecco l’elenco dei concorrenti (Di martedì 11 aprile 2023) Tra personaggi già noti per altri reality, e personaggi più o meno Famosi e nuove aspiranti vip, è ufficiale il cast dell’Isola dei Famosi 2023, che da lunedì 17 aprile partirà in Honduras e su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione, coadiuvata in studio dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, e Alvin inviato. ecco chi sono i naufraghi. Isola dei Famosi 2023: l’elenco ufficiale Alessandro Cecchi Paone Simone Antolini Andrea Lo Cicero Christopher Leoni Claudia Motta Cristina Scuccia Corinne Cléry Fiore Argento Helena Prestes Fabio Ricci Alessandra Drusian Marco Mazzoli Marco Predolin Nathaly Caldonazzo Pamela Camassa Paolo Noise L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) Tra personaggi già noti per altri reality, e personaggi più o menoe nuove aspiranti vip, è ufficiale il cast dell’dei, che da lunedì 17 aprile partirà in Honduras e su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione, coadiuvata in studio dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, e Alvin inviato.chi sono i naufraghi.deiufficiale Alessandro Cecchi Paone Simone Antolini Andrea Lo Cicero Christopher Leoni Claudia Motta Cristina Scuccia Corinne Cléry Fiore Argento Helena Prestes Fabio Ricci Alessandra Drusian Marco Mazzoli Marco Predolin Nathaly Caldonazzo Pamela Camassa Paolo Noise L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - GossipItalia3 : Ilary Blasi non sa cosa indossare durante l'Isola Dei Famosi #IlaryBlasi #Isola #isoladeifamosi - nuvolacristallo : Marco mazzoli e Paolo noise dello zoo di 105 andranno a l'isola dei famosi Quest'anno guarderò l'isola ci sarà da ridere -