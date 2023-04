Isola 17, i naufraghi svelano cosa li ha convinti a partire (e cos’è che gli mancherà di più in Honduras) (Di martedì 11 aprile 2023) Partirà il prossimo 17 aprile la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi per il terzo anno consecutivo. La conduttrice sarà affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. Inviato dall’Honduras, ancora una volta, l’amatissimo Alvin. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, la Blasi ha spiegato che i concorrenti della nuova edizione del reality show una volta sbarcati a Cayo Cochinos verranno divisi in tre tribù: uomini, donne e coppie. Prima di partire alla volta dell’America centrale, i naufraghi sono intervenuti sulle pagine del noto settimanale dove hanno svelato cosa li ha convinti a partire e quale sarà l’abitudine o il vizio a cui sarà più difficile rinunciare. I ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 aprile 2023) Partirà il prossimo 17 aprile la diciassettesima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi per il terzo anno consecutivo. La conduttrice sarà affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. Inviato dall’, ancora una volta, l’amatissimo Alvin. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, la Blasi ha spiegato che i concorrenti della nuova edizione del reality show una volta sbarcati a Cayo Cochinos verranno divisi in tre tribù: uomini, donne e coppie. Prima dialla volta dell’America centrale, isono intervenuti sulle pagine del noto settimanale dove hanno svelatoli hae quale sarà l’abitudine o il vizio a cui sarà più difficile rinunciare. I ...

