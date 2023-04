(Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno alla nuova edizione de L’dei Famosi, che prenderà ufficialmente il via lunedì 17 aprile su Canale 5.che giorno fa è statoto ilufficiale dei naufraghi che sbarcherà in Honduras, capitanati come sempre da Ilary Blasi. Tra di loro, insieme ad altri, sembrava dato per certo ma poi la sua presenza è sfumata, e a quel punto molti hanno iniziato a chiedersi il motivo dell’assenza del fratello dell’ex Vippone Luca. Alcuni addirittura hanno ipotizzato che il motivo fosse riconducibile al fatto, che i vertici di Mediaset li avrebbero messi volutamentedai giochi perilnel reality. A far luce sulla questione ci ha pensatostesso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - infoitcultura : “Scartati dall’Isola per evitare il rischio trash”: la versione di Serena Enardu e Gianmarco Onestini - infoitcultura : Isola 17, Gianmarco Onestini fuori dal cast per “evitare il rischio trash”? Parla lui - CamoteLiaPepe : Gianmarco non ha nulla il contratto a reality nessuno... Inventa a gossip in giro Gianmarco Onestini (isola dei fa… - IsaeChia : #Isola 17, Gianmarco Onestini fuori dal cast per “evitare il rischio trash”? Parla lui e svela qual è la verità I… -

...e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) i concorrenti della nuova edizione dell'"dei ... molti nomi sono circolati, tra cui quelli di Gian Maria Sainato,Onestini e Elga e Serena ......sonoOnestini, le sorelle Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato. Non è chiaro perchè questi cinque nomi sarebbero stati considerati 'pericolosi' per L'dei Famosi e ...La medesima versione è stata snocciolata daOnestini, fratello di Luca. L'influencer ... ha spiegato: 'Non c'era niente con l', non saprei cosa dire. Non c'è stato alcun contatto per il ...

Scartati dall'Isola per evitare il rischio trash: la versione di Serena ... Fanpage.it

i presunti naufraghi che non vedremo in quest'edizione sono Gianmarco Onestini, le sorelle Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato. Non è chiaro perchè questi cinque nomi sarebbero ...Raggiunti da Fanpage.it, Serena Enardu e Gianmarco Onestini negano ogni contatto con l’Isola dei Famosi. A pochi giorni dal via dalla nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, la produzione annuncia un ...