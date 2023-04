Ischia | tre ordinanze per accelerare la ricostruzione Il commissario concede deroghe e poteri sostitutivi

(Di martedì 11 aprile 2023) Le trespeciali delper lapost sisma aconcedono una serie dipere semplificare le operazioni di progettazione e cantierizzazione degli interventi, supporto e consulenza da parte dell’Agenzia del Demanio, oltre a premialita’ per chi rispetta i tempi ein caso di ritardi. Per la prima volta la struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini ricorre a questo tipo di strumento, con il quale si finanziano interventi per circa 90 milioni di euro nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, colpiti dal sisma del 2017. Il complesso delle misure, per la cui attuazione e’ prevista la concessione di estese, nonche’ il supporto da parte dell’Agenzia ...

Ischia, tre ordinanze per accelerare la ricostruzione. Il commissario ... Il Denaro

