Irlanda del Nord, scontri tra polizia e attivisti repubblicani (Di martedì 11 aprile 2023) scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Londonderry, in Irlanda del Nord, nel giorno in cui si commemorava l'anniversario della Rivolta di Pasqua del 1916, uno dei momenti cruciali della rivoluzione irlandese. La polizia è stata attaccata cono molotov lanciate da attivisti repubblicani durante un corteo non autorizzato. Gli agenti si trovavano a bordo di una Land Rover blindata della polizia nella zona di Creggan, dove è iniziata la parata, quando sono stati presi di mira. Il corteo era guidato da più di una dozzina di persone in abiti paramilitari e si è concluso al Derry's City Cemetery. Un gruppo di giovani in maschera ha dato fuoco ai cassonetti e bloccato una delle strade principali che portano a Creggan. La polizia ha comunicato che nessun ...

