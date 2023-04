Iran, telecamere nei luoghi pubblici per identificare le donne senza velo (Di martedì 11 aprile 2023) Nuova stretta alle libertà individuali in Iran: le autorità installeranno telecamere nei luoghi pubblici per identificare le donne che violano la legge sull’hijab, che dispone di coprire interamente i capelli. Moltissime negli ultimi mesi hanno sfidato il codice di abbigliamento in protesta contro la morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa mentre era in custodia della polizia per una ciocca di capelli che le spuntava dal velo. Da quel giorno un numero crescente di donne ha abbandonato il velo, in particolare nelle città più grandi del Paese, nonostante il rischio di arresto. Dopo che le “ribelli” saranno identificate – ammonisce la polizia tramite l’agenzia di stampa statale Tasnim – riceveranno messaggi di avvertimento con ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Nuova stretta alle libertà individuali in: le autorità installerannoneiperleche violano la legge sull’hijab, che dispone di coprire interamente i capelli. Moltissime negli ultimi mesi hanno sfidato il codice di abbigliamento in protesta contro la morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa mentre era in custodia della polizia per una ciocca di capelli che le spuntava dal. Da quel giorno un numero crescente diha abbandonato il, in particolare nelle città più grandi del Paese, nonostante il rischio di arresto. Dopo che le “ribelli” saranno identificate – ammonisce la polizia tramite l’agenzia di stampa statale Tasnim – riceveranno messaggi di avvertimento con ...

