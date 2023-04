Iran, nuovi casi di studentesse avvelenate. La rabbia dei genitori contro la polizia – I video (Di martedì 11 aprile 2023) In Iran sono stati registrati centinaia di nuovi casi di avvelenamento, verificatisi – come nelle settimane precedenti – nelle scuole femminili, ma in alcuni casi anche maschili. L’esposizioni degli studenti e delle studentesse agli agenti velenosi è avvenuta in varie città del Paese: Teheran, Karaj, Saghez, Isfahan, Amol, Qom, Pardis e Divandareh. Sono oltre 5 mila le studentesse intossicate da febbraio 2023. In alcuni istituti ci sono stati scontri tra i genitori degli studenti e delle studentesse e le forze dell’ordine. Secondo quanto riporta Iran International, queste, in certi casi, si sono rifiutate di fare uscire gli alunni dalle scuole nonostante i pericoli per la salute. Nell’aria di alcuni istituti è stato ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Insono stati registrati centinaia didi avvelenamento, verificatisi – come nelle settimane precedenti – nelle scuole femminili, ma in alcunianche maschili. L’esposizioni degli studenti e delleagli agenti velenosi è avvenuta in varie città del Paese: Teheran, Karaj, Saghez, Isfahan, Amol, Qom, Pardis e Divandareh. Sono oltre 5 mila leintossicate da febbraio 2023. In alcuni istituti ci sono stati scontri tra idegli studenti e dellee le forze dell’ordine. Secondo quanto riportaInternational, queste, in certi, si sono rifiutate di fare uscire gli alunni dalle scuole nonostante i pericoli per la salute. Nell’aria di alcuni istituti è stato ...

