ioleggoperché | 116 000 nuovi libri donati dagli editori

(Di martedì 11 aprile 2023) - Scuola di Primo Grado Giovanni Da Milano, Valmorea (Como), per "Ti leggo una storia?". In ... Si ringraziano Emme Promozione e Ibs.it. Radio ufficiale: Radio Rai 2 / Technical Partner: Mondadori

Sono ben.000 i nuovi libri donati dagli editori (4.000 in più rispetto allo scorso anno) in ... 'Con il contributo degli editori si conclude un'altra straordinaria edizione di #, ...Coinvolti quasi quattro milioni di studenti, 23.240 scuole iscritte, 250 nidi e 3.275 librerie. Assegnati i 20 premi alle scuole vincitrici dei due contest 2022 Sono ben.000 i nuovi libri donati dagli editori (4.000 in più rispetto allo scorso anno) in arrivo nelle scuole entro la fine di aprile grazie a #ioleggoperchè, la grande iniziativa dell'Associazione ...Sono ben.000 i nuovi libri donati dagli editori (4.000 in più rispetto allo scorso anno) in arrivo nelle ...contributo degli editori si conclude un'altra straordinaria edizione di #, ...