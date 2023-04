Inzaghi | “Vittoria meritata | a Milano dovremo ripetere la gara di stasera”

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) Simonein conferenza stampa si mostra soddisfatto al termine della partita vinta 2-0 dall’Inter sul campo del Benfica per l’andata dei quarti di finale di Champions League. «Sappiamo di essere avvantaggiati al ritorno,lafatta a Lisbona», ha esordito. Il tecnico dell’Inter giudica positivi risultato e prova: «Sono molto soddisfatto dellafatta dai ragazzi, ci godiamo la serata ma sappiamo di aver fatto il primo passo verso la semifinale. Avremo una partita di ritorno contro una squadra impegnativa. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo meritato questa. Adesso ci sarà unaimportante di campionato e in Champions sappiamo che il risultato non è chiuso». L’allenatore ...