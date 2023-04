Inzaghi: «Siamo l’Inter, in questi due anni mai lasciato nulla!» (Di martedì 11 aprile 2023) Inzaghi ha tenuto la conferenza UEFA nel post partita di Benfica-Inter, l’andata dei quarti di finale di Champions League. Queste le risposte che l’allenatore ha dato ai giornalisti presenti all’Estadio da Luz di Lisbona, dalla sala stampa. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Benfica-Inter. Vi aspettavate questo Benfica? Squadra forte ma penserei più a noi. Siamo avvantaggiati per il ritorno ma nulla è precluso, dobbiamo ripetere a Milano la partita di oggi. Ci si deve aspettare turnover adesso? Sono soddisfatto anche del primo tempo, venire a giocare qui non era semplice. Nel primo tempo creato tanto, poi chiaramente il gol ci ha fatto andare ancora meglio. Ho fatto tre cambi contemporaneamente, non dimentichiamo che è la terza trasferta in sei giorni e la quarta in ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)ha tenuto la conferenza UEFA nel post partita di Benfica-Inter, l’andata dei quarti di finale di Champions League. Queste le risposte che l’allenatore ha dato ai giornalisti presenti all’Estadio da Luz di Lisbona, dalla sala stampa. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Benfica-Inter. Vi aspettavate questo Benfica? Squadra forte ma penserei più a noi.avvantaggiati per il ritorno ma nulla è precluso, dobbiamo ripetere a Milano la partita di oggi. Ci si deve aspettare turnover adesso? Sono soddisfatto anche del primo tempo, venire a giocare qui non era semplice. Nel primo tempo creato tanto, poi chiaramente il gol ci ha fatto andare ancora meglio. Ho fatto tre cambi contemporaneamente, non dimentichiamo che è la terza trasferta in sei giorni e la quarta in ...

