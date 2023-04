Inzaghi | «Primo round è nostro | ma nulla è chiuso! No rivincite»

(Di martedì 11 aprile 2023)intercettato dai microfoni di Mediaset su Canale 5, ha commentato la partita fra Benfica e Inter. Il match è finito 0-2 per i nerazzurri. Il ritorno sarà il 19 a San SiroCHIUSO ?dopo il: «I ragazzi hanno fatto una grandissima gara contro una squadra forte. Soddisfatto sapendo che il, ma tra 7 giorni ci sarà il secondo. Abbiamo un vantaggio, maè chiuso. Le ultime partite non erano state coronate col successo, ma erano state fatte bene. Ricordiamo che era la terza trasferta, è grande momento di fatica. Oggi bene, ma sono soltanto i primi 90?. Bisogna essere bravi ad essere lucidi. Nessuna rivincita, lavoro per il bene dell’Inter. Le critiche le ascolto, ma bisogna lavorare ...

8: L'Inter di Coppa sembra un'altra squadra. Un po' timidi neltempo, i nerazzurri riescono dagli spogliatoi con altra mentalità e dopo il vantaggio giocano con tutt'altra convinzione....tempo inizia a formazioni iniziali invariate ma con l'Inter più propositivo rispetto altempo,... Al 61' le decisioni di: esce Dzeko per Lukaku, Lautaro per Correa e Dimarco per Gosens. ...tempo equilibrato con un tiro nello specchio per il Benfica e zero per l'Inter. La squadra ditiene bene il campo e limita i padroni di casa che pressano alto senza però ostacolare il ...

Benfica-Inter 0-2: Barella e Lukaku, colpaccio Inzaghi al Da Luz Tuttosport

L'Inter infligge al Benfica la prima sconfitta in Champions da un anno. A decidere uno scontro molto equilibrato il gol di Barella e il rigore del solito Lukaku. Onana evita la rete della speranza in ...Un gol pesantissimo). S. Inzaghi 8: L’Inter di Coppa sembra un’altra squadra. Un po’ timidi nel primo tempo, i nerazzurri riescono dagli spogliatoi con altra mentalità e dopo il vantaggio giocano con ...