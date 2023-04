Investcorp | idea Inter concreta Il piano per concludere l’operazione

(Di martedì 11 aprile 2023) L’cheacquisisca la società dell’si fa sempre più. Ecco i particolari sulriportati da Calcio e Finanza. INVESTITORI – Da giorni circola la voci del presuntoesse di, il fondo del Bahrein, nel rilevare la società dell’(vedi articolo). Secondo Calcio e Finanza, i nuovi particolari che stanno emergendo nelle ultime ore confermano e rendono sempre piùquest’ipotesi. Il portale, infatti, riporta la notizia del Middle East Economy secondo cui, per mettere a segnodi acquisizione dell’, starebbe trattando con degli investitori in Bahrein. L’del fondo sarebbe quella di ...

A renderlo noto è Tuttosport: 'cerca partner per la cordata, poi l'offerta per comprare ... L'è quella di coinvolgere altri soci dal Bahrein.è attiva nel private equity, nel mercato immobiliare e nella gestione del credito e qualora dovesse effettivamente rilevare il club molti degli attuali scenari potrebbero mutare. I ......la domanda che ci siamo posti avrà mai una risposta certa ma vedere il fondo del Bahrain operare nel mondo del calcio potrebbe certo aiutare a farci un'. A maggior ragione se, che ...

Nel caso in cui Investcorp dovesse entrare a capo dell'Inter ingaggiando Mourinho per la panchina, il primo a dire addio sarebbe Marotta ...