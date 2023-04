Invasione di migranti in Italia: situazione drammatica, numeri inimmaginabili (Di martedì 11 aprile 2023) Una vera e propria Invasione, con i mezzi della Guardia Costiera impegnati 24 ore al giorno in operazioni di soccorso e salvataggio. Nonostante tutte le promesse dell'Europa l'Italia si trova ancora una volta da sola ad affrontare l'arrivo dei profughi, costretta anche dall'atteggiamento del governo maltese che non interviene anche quando le imbarcazioni in difficoltà si trovano nelle acque Sar di sua competenza. La situazione è drammatica, in quattro giorni sono stati soccorsi quasi 3200 immigrati: circa 1.700 persone sono approdate a Lampedusa in 48 ore e l'hotspot è al collasso visto che ha ospiti per quattro volte la capienza. Molteplici i salvataggi della Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo di Lampedusa e nel mar Ionio, a sud est della Sicilia. Da venerdì a ieri, sono state salvate circa ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) Una vera e propria, con i mezzi della Guardia Costiera impegnati 24 ore al giorno in operazioni di soccorso e salvataggio. Nonostante tutte le promesse dell'Europa l'si trova ancora una volta da sola ad affrontare l'arrivo dei profughi, costretta anche dall'atteggiamento del governo maltese che non interviene anche quando le imbarcazioni in difficoltà si trovano nelle acque Sar di sua competenza. La, in quattro giorni sono stati soccorsi quasi 3200 immigrati: circa 1.700 persone sono approdate a Lampedusa in 48 ore e l'hotspot è al collasso visto che ha ospiti per quattro volte la capienza. Molteplici i salvataggi della Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo di Lampedusa e nel mar Ionio, a sud est della Sicilia. Da venerdì a ieri, sono state salvate circa ...

