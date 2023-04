Inter | Stramaccioni | 'Vedremo una squadra diversa E il Benfica non ha mezza difesa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Stramaccioni: 'Stasera ci sarà un'altra Inter, ne sono convinto. La qualificazione sarebbe uno spartiacque' - sportface2016 : #ChampionsLeague | #Stramaccioni: 'Stasera vedremo un'altra #Inter. E al #Benfica mancherà mezza difesa'… - sportface2016 : #ChampionsLeague | 'Stasera vedremo un'altra #Inter. E al #Benfica mancherà mezza difesa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Stramaccioni: 'Quella con il Benfica sarà una gara spartiacque per l'Inter' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Stramaccioni: 'Quella con il Benfica sarà una gara spartiacque per l'Inter' -

...dal posticipo Lazio - Juventus che con la telecronaca di Pierluigi Pardo ed Andreaha ...00 - 18:54* SALERNITANA -696.586** ESCLUSIVA DAZN Venerdì 07/04/23 19:01 - 20:55* LECCE - ...Analizzeremo da vicino Benfica -e Manchester City - Bayern Monaco. In Italia oltre al ...a favore dei biancorossi dopo aver sbloccato il punteggio grazie a un'autorete disi vedono ...Una frase che è stata interpretata richiamando un litigio tra l'ex calciatore di Bari Vecchia e l'attaccante croato, compagni di squadra all'conin panchina. Cassano ha voluto però ...

STRAMACCIONI: "BENFICA GARA SPARTIACQUE PER STAGIONE INTER" - Sportmediaset Sport Mediaset

Andrea Stramaccioni, allenatore e ora opinionista, è intervenuto su Rai Radio 1 Sport per parlare di Benfica-Inter. “Si tratta di una tappa fondamentale in una stagione finora al di sotto delle ...Stasera e' il primo atto, il primo di due lunghi tempi decisivi per una qualificazione in semifinale che sarebbe storica e anche per uno spartiacque fondamentale per la stagione dell'Inter". Cosi' ...