Inter, Sousa: «Entrambe le squadre hanno i mezzi per far soffrire l'avversario»

Le parole di Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, sulla sfida tra Inter e Benfica di questa sera in Champions League Ai microfoni di Record, l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha voluto parlare della giornata di Champions League che vedrà l'Inter impegnata contro il Benfica. LE PAROLE – «Entrambe le squadre hanno armi per far soffrire l'avversaria. I padroni di casa dovranno stare attenti ai calci piazzati dell'Inter, che ha tante soluzioni. I nerazzurri alla velocità avversaria e ai cambi di passo. Da citare la costanza dei portoghesi. Il club ha un'enorme tradizione e grandi talenti, ma bisogna ragionare passo dopo passo, turno dopo turno. Favorita? Manchester City».

