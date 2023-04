Inter, si può fare ma l’attacco deve sbloccarsi (Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera l’Inter si gioca l’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica e può provare a fare l’impresa Questa sera l’Inter si gioca l’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica e può provare a fare l’impresa. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri servirà sbloccarsi in attacco per provare a mettere in difficoltà i portoghesi. Inzaghi vuole una risposta forte dalla sua squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera l’si gioca l’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica e può provare al’impresa Questa sera l’si gioca l’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica e può provare al’impresa. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri serviràin attacco per provare a mettere in difficoltà i portoghesi. Inzaghi vuole una risposta forte dalla sua squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inzaghi, la vittoria della Champions è utopia. Ma contro il Benfica è tutta l'Inter a giocarsi il futuro Ovvero, in una stagione in cui l'Inter ha conquistato la Supercoppa italiana e, ben che vada, può arrivare (di nuovo) alla Coppa Italia, il salto di qualità è costituito dal successo in Champions ... Inter, si può fare! Inzaghi serve una risposta, ma l'attacco deve sbloccarsi L'Inter viene da un mese orribile. Dal ritorno con il Porto negli ottavi di Champions, poco meno di ... Giusto il pareggio acciuffato agli sgoccioli contro la Juve, in Coppa Italia, può essere iscritto ... Moggi: "L'Inter può fare risultato. Milan-Napoli equilibrata"