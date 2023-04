Inter | serata magica a Lisbona Barella e Lukaku trascinano i nerazzurri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : #BenficaInter 0-2 FT Epica vittoria di lotta e di governo dell’Inter. Simone Inzaghi, il vero vincitore della sera… - Eurosport_IT : Serata magica a Lisbona per i nerazzurri ????? #UCL | #BenficaInter | #Benfica | #Inter - Inter : Serata emozionante per i piccoli membri #InterClub della Campania insieme a Lautaro e Romelu ?? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una serata da emozioni forti ???? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - VincenzoLentin1 : RT @Rnerazzurrait: ?? SERATA PERFETTA ???? ??? FT – Benfica 0:2 Inter ???? ? ?? Cosa ne pensi della prestazione dei Nerazzurri? #Inter #Benfica… -

L'vola in Champions League. I nerazzurri si regalano unamemorabile e superano per 2 - 0 in trasferta il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions. La sfida si decide nel ...ROMA - Fabio Capello non è mai contento. O meglio, esulta per il successo dell'in Champions ma da grande perfezionista quale è riesce comunque a trovare dei lati negativi alla grandeeuropea di Inzaghi. Dopo il 2 - 0 al Benfica nell'andata dei quarti, l'ex tecnico ...L'si regala unamemorabile e supera per 2 - 0 in trasferta il Benfica con merito nell'andata dei quarti di finale di Champions . La sfida si decide nel secondo tempo, quando un colpo di ...

Inter, serata memorabile: 2-0 in casa del Benfica. La semifinale è vicina... Gazzetta di Parma

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...All' Inter bastano i gol di Nicolò Barella e Romelu Lukaku per espugnare il Da Luz e avere la meglio nella prima della doppia sfida contro il Benfica. Nerazzurri che dunque si aggiudicano l'andata dei ...