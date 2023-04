Inter, perché Lukaku più funzionale di Dzeko col Benfica? Risposte (Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera l’Inter giocherà contro il Benfica la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Romelu Lukaku sembra dover partire dalla panchina, ma perché sarebbe più funzionale di Edin Dzeko dal primo minuto? VELOCITÀ – L’Inter dovrà rendersi protagonista di una partita resiliente, di contenimento e più attenta alla fase difensiva. Sulla falsa riga di ciò che è successo ad Oporto Simone Inzaghi e i suoi avranno l’obbligo di non lasciarsi sopraffare dal pressing del Benfica. La squadra di Roger Schmidt gioca con la linea di difesa estremamente alta, che aiuta la fase di non possesso per recuperare palla in avanti e cercare di segnare sorprendendo le retroguardie avversarie in velocità. L’Inter ha dimostrato di ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera l’giocherà contro illa partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Romelusembra dover partire dalla panchina, masarebbe piùdi Edindal primo minuto? VELOCITÀ – L’dovrà rendersi protagonista di una partita resiliente, di contenimento e più attenta alla fase difensiva. Sulla falsa riga di ciò che è successo ad Oporto Simone Inzaghi e i suoi avranno l’obbligo di non lasciarsi sopraffare dal pressing del. La squadra di Roger Schmidt gioca con la linea di difesa estremamente alta, che aiuta la fase di non possesso per recuperare palla in avanti e cercare di segnare sorprendendo le retroguardie avversarie in velocità. L’ha dimostrato di ...

