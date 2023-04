Inter, Onana: «Ci alleniamo da una vita per giocare queste gare, quindi siamo preparati» (Di martedì 11 aprile 2023) André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato prima della sfida di Champions League contro il Benfica ad Inter Tv André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato ad Inter Tv. PAROLE – «Affrontiamo una buona squadra. Ci alleniamo da una vita per giocare queste gare, quindi siamo preparati. Tensione? È sempre così quando sei all’Inter: siamo abituati a queste partite, dovremo goderci questi momenti, con la consapevolezza che sarà difficile. Benfica? La differenza la farà lo spirito di gruppo: l’abbiamo dimostrato col Porto, o con il Barcellona. Loro giocano in casa, ma avremo le nostre chance e dovremo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) André, portiere dell’, ha parlato prima della sfida di Champions League contro il Benfica adTv André, portiere dell’, ha parlato adTv. PAROLE – «Affrontiamo una buona squadra. Cida unaper. Tensione? È sempre così quando sei all’abituati apartite, dovremo goderci questi momenti, con la consapevolezza che sarà difficile. Benfica? La differenza la farà lo spirito di gruppo: l’abbiamo dimostrato col Porto, o con il Barcellona. Loro giocano in casa, ma avremo le nostre chance e dovremo ...

