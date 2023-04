Inter | occhio ai diffidati | il Benfica potrebbe perdere 3 stelle per il ritorno!

(Di martedì 11 aprile 2023) Al Da Luz si gioca solo la prima di due sfide che decideranno chi trastaccherà il pass per la semifinale di Champions...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frankgate2 : @Rnaples7 Stanno preparando la semifinale Inter-Milan. Occhio al risultato dell'Inter stasera. - scugnizzano99 : RT @InterHubOff: ?? Benfica-Inter, occhio ai diffidati. Benfica: Joao Mario, Gonçalo Ramos, Florentino; Inter: Bastoni, Lautaro Martinez,… - sportli26181512 : Champions League 2023, occhio al cartellino: i diffidati di Inter, Milan e Napoli: Saranno 23 i giocatori a dover p… - infoitsport : Sousa: 'L'Inter è la squadra italiana con il maggior talento individuale. Benfica? Occhio a Rafa Silva' - infoitsport : Champions League 2023, occhio al cartellino: i diffidati di Inter, Milan e Napoli -

Saranno 23 i giocatori a dover prestare particolare attenzione nei match d'andata dei quarti di finale di Champions League. Un cartellino giallo li obbligherebbe a saltare la sfida di ritorno. ...In Italia l'attenzione non può che andare a Benfica -in programma questa sera e poi a Milan -... Qualcuno che ha una rete internazionale e ha unper lo scouting, lo sviluppo e la crescita ...all'ex Joao Mario, attuale quarto bomber (pazzesco!) di Champions League. E se il Benfica ... Benfica -gol (quota 1,85) Manchester City - Bayern Monaco X (4,00) Ambo da 7,40 volte la posta.

TMW RADIO - Pizzi: "Inter, occhio a non fare una partita in difesa come col Porto" TUTTO mercato WEB

In ottica calciomercato Inter, Marotta starebbe lavorando ad alcuni profili in vista di giugno: piace Ochoa e occhio ad un ritorno ...Uno di questi piani è indubbiamente il futuro di Simone Inzaghi, da settimane ormai nell’occhio del ciclone. Calciomercato Inter, Inzaghi potrebbe dimettersi a fine stagione Come riporta il Corriere ...