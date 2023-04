Inter-Monza | Serie A | programma | orario | tv e streaming

(Di martedì 11 aprile 2023) Oggi è il giorno delle coppe europee, ma il pensiero va già verso il campionato. Da venerdì 14 aprile si ci focalizza già sullaA 2022/2023 con la trentesima giornata; il sabato si chiuderà con il match dell’, che ospiterà ila San Siro per provare a rilanciarsi per un piazzamento in Champions League. In casa nerazzurra però si ci concentra di più sulla doppia sfida europea con il Benfica. Poiché il match con ilsi svolgerà proprio ‘a metà del guado’, è ipotizzabile un po’ di turnover; Simone Inzaghi potrebbe buttare nella mischia sia Milan Skriniar che Hakan Calhanoglu, che sono quasi a disposizione ma che stasera non verranno impiegati con tutta probabilità. Per ildi Raffaele Palladino invece non ci sono problemi di sorta: i 13 punti di vantaggio sulla zona rossa a nove ...

Paradosso Inter: vale più il Monza Tuttosport

L’Inter ha comunicato che stanno andando verso il sold out altre tre gare, quelle di campionato col Monza (sabato 15 alle 20.45) e con la Lazio (30 aprile alle 12.30) e quella di Coppa Italia contro ...Altro giro, altra corsa. Stasera l’Inter riparte, non dal quinto posto in campionato ma dai quarti di Champions League che inseguiva invano da dodici anni. Un traguardo storico soltanto per Simone ...