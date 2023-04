Inter, la probabile formazione contro il Benfica: torna Brozovic ? Sky (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno per la super sfida che attende questa sera l’Inter in Portogallo, a Lisbona, contro il Benfica. Sono queste le ultime riferite da Sky Sport sulla probabile formazione dei nerazzurri (vedi articolo). probabile formazione ? Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione da schierare in campo questa sera per l’Inter contro il Benfica. Molto di un’eventuale qualificazione alla fase successiva della Champions League passa per il big match di stasera. Inzaghi chiede perciò compattezza all’Inter e ai suoi, mentre pensa a chi inserire negli 11 titolari. Secondo quanto riferito da Sky Sport, in porta ci sarà nuovamente André Onana. In difesa ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno per la super sfida che attende questa sera l’in Portogallo, a Lisbona,il. Sono queste le ultime riferite da Sky Sport sulladei nerazzurri (vedi articolo).? Simone Inzaghi ragiona sullada schierare in campo questa sera per l’il. Molto di un’eventuale qualificazione alla fase successiva della Champions League passa per il big match di stasera. Inzaghi chiede perciò compattezza all’e ai suoi, mentre pensa a chi inserire negli 11 titolari. Secondo quanto riferito da Sky Sport, in porta ci sarà nuovamente André Onana. In difesa ...

