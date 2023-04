Inter, Inzaghi: «I ragazzi hanno fatto una grande gara contro una squadra forte» (Di martedì 11 aprile 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset al termine della vittoria in Champions League contro il Benfica Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset. PARTITA– «I ragazzi hanno fatto una grande gara contro una squadra forte e in uno stadio caldo. Abbiamo vinto il primo round contro una squadra forte, c’è grande soddisfazione ma nulla è chiuso. Le ultime partite non erano state coronate con il successo ma erano state fatte tre ottime gare. Siamo in un grande momento di fatica ma dobbiamo andare oltre» SPERANZA- «Ero molto speranzoso, avevo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato a Mediaset al termine della vittoria in Champions Leagueil Benfica Simone, allenatore dell’, ha parlato a Mediaset. PARTITA– «Iunaunae in uno stadio caldo. Abbiamo vinto il primo rounduna, c’èsoddisfazione ma nulla è chiuso. Le ultime partite non erano state coronate con il successo ma erano state fatte tre ottime gare. Siamo in unmomento di fatica ma dobbiamo andare oltre» SPERANZA- «Ero molto speranzoso, avevo ...

