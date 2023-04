Inter gigante al Da Luz! Barella e Lukaku abbattono il Benfica, a San Siro si parte da 2-0 (Di martedì 11 aprile 2023) L’Inter in Champions è un’altra cosa. E la conferma è arrivata una volta di più questa sera, con la grande... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) L’in Champions è un’altra cosa. E la conferma è arrivata una volta di più questa sera, con la grande...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter gigante al Da Luz! #Barella e #Lukaku abbattono il #Benfica, a #SanSiro si parte da 2-0 #BenficaInter #UCL… - passione_inter : ?? Altra occasione gigante per l'#Inter sul contropiede orchestrato da #Correa, chiuso dalla parata di #Vlachodimos… - pieroausilio98 : RT @MurnauQUARTO: Perché questo gigante non può rappresentare l’effeci? Più dichiarazioni sull’Inter il presidente del senato che il bamboc… - MurnauQUARTO : Perché questo gigante non può rappresentare l’effeci? Più dichiarazioni sull’Inter il presidente del senato che il… - Sspy97 : @KSport24 @DaniPelado1 @cuadrodecruijff Di tutte le squadre proprio l'inter.. che è messa peggio di noi perchè pure… -